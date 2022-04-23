Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 5 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Eren Kış23 Mercan Dağları' operasyonunda terör örgütlerinin kullandığı 5 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli'de, 12 Şubat'ta 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış23 Mercan Dağları' operasyonları sürüyor. Merkez kırsalında terör örgütünün kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 4 pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, 1 ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, 1 kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliği taşıyan malzemelere ise el konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez TUNCELİ, (DHA)
2022-04-23 22:22:47
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