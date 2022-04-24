Tunceli'de korkuluğu kırılan köprüden düşen kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılmasıyla Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür (63), hayatını kaybetti.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'nde meydana geldi. Tunceli'den eşi ve çocuklarıyla gözeleri görmeye gelen Ayşen Gür, Munzur Çayı üzerindeki ahşap köprüye çıktı. Gür, köprünün korkuluğunun kırılmasıyla 1,5 metre yükseklikten düştü. Başını taşa vuran ve ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gür'ün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-24 11:34:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.