Tunceli’nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli’de yaban hayatı, fotokapan ve kameralarla görüntülendi.

Tunceli, yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Tunceli Şube Müdürlüğü bu zenginliği izleme çalışmaları çerçevesinde kentin muhtelif yerlerine fotokapanlar kuruluyor. Yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeler ile geçiş güzergahlarına kurulan fotokapanlarla yaban hayatı izlemeye alınıyor. En son kurulan fotokapanlara koruma altında bulunan Şamua cinsi yaban keçileri ile 3 bireyden oluşan kurt ailesi takıldı. Öte yandan bir vatandaş tarafından da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte zirvelerden aşağılara inen koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Kurum izleme çalışmalarının yanı sıra koruma ve kontrol faaliyetlerini de etkili bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.