Kaçak avcılık engellendi, dağ keçileri ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan koruma altındaki 100´e yakın dağ keçisi, sürü halinde görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle dağ keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve ilk defa bu kadar kalabalık görüntülendikleri söyledi.

Türkiye'de yaban hayatı zenginliğinin en fazla olduğu illerden Tunceli´de koruma altındaki hayvanların sayıları son yıllarda artış gösterdi. Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin popülasyonu da arttı. 100'e yakın erkek dağ keçisi, karların eridiği zirvelerden inerken DKMP ekiplerinin objektifine takıldı.

DKMP yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle yaban keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve dağ keçilerini ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülediklerini belirtti. Yetkililer, kaçak avcılara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

115 KİŞİYE 777 BİN 77 LİRA CEZA KESİLDİ

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan kontrollerde 115 kişi hakkında idari işlem yaptı. Bu kişilere 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 777 bin 77 lira ceza uygulandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-26 11:05:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.