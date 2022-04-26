Tunceli'de yangın: Ev ve depo kullanılmaz hale geldi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Çemişgezek ilçesinde bir ev ve içinde 150 adet boş arı kovanı bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev ve depo kullanılamaz hale geldi.
Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde Ahmet Doğan'a ait olan ve yaz aylarında kullanılan bir ev ile içinde yeni alınmış 150 adet boş arı kovanının bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çemişgezek Belediye´sine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla yangın söndürüldü. Ev ve depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Çemişgezek Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-26 20:37:52
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