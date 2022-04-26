Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen 'Eren Kış23 Mercan Dağları' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'nca 12 Şubat'ta, 1062 güvenlik personeliyle başlatılan 'Eren Kış23 Mercan Dağları' operasyonu sürüyor. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde Hozat ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. İçinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınaklar imha edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-26 21:59:32
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