Tunceli’de kitap okuma yarışmasına katılan veliler sınava girdi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 'Mazgirt’te Ailece Kitap Okuyoruz' sloganı ile başlatılan kitap okuma yarışmasına katılan veliler sınava girdi.

Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar'ın koordinesinde ilçede başlatılan, 'Mazgirt’te Ailece Kitap Okuyoruz' öğrenci velileri arası kitap okuma yarışmasının finalinde veliler sınava girdi.

İlkokul öğrenci velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, velilerin öğrencilere örnek model olmalarını sağlamanın amaçlandığı yarışma sonrasında sınava giren veliler, sınavda sorumlu oldukları 'Mış gibi Yetişkinler' kitabı ve 'Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı' ile kendilerinde okuma alışkanlığının oluştuğunu ve çocuklarına ve eğitime karşı daha farklı bir bakış açısı kazandıklarını belirterek, etkinliği tertip eden Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar’ın eşi Ayşe Tuba Uçar’a emekleri ve edindikleri kazanımlarından dolayı teşekkür etti.

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