Tunceli’de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

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İçişleri Bakanlığınca, Tunceli kırsalında 622 personelin katılımıyla Eren Abluka7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli’de Eren Abluka7 (TunceliBuzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli; jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun 1’inci gününde, Tunceli Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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