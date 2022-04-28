Tunceli’de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

İHA

Tunceli’de Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli kırsalında 622 personelin katılımıyla Eren Abluka7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli’de Eren Abluka7 (TunceliBuzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığında görevli; jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun 1’inci gününde, Tunceli Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar
YEREL HABERLER Dağdan topladıkları otlarla geçimlerini sağlıyorlar
Tunceli’de kitap okuma yarışmasına katılan veliler sınava girdi
YEREL HABERLER Tunceli’de kitap okuma yarışmasına katılan veliler ...
Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu
Ana sınıfı öğrencilerinden anlamlı çalışma
YEREL HABERLER Ana sınıfı öğrencilerinden anlamlı çalışma
Üniversite öğrencileri Çemişgezek ilçesini gezdi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Çemişgezek ilçesini gezdi
Tunceli Valiliği, sağanak yağış ve taşkınlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği, sağanak yağış ve taşkınlara karşı ...
Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 'Eren Kış- 23' operasyonunda 2 sığınak ...
Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de teröristlere ait 2 sığınak imha edildi
Tunceli'de yangın: Ev ve depo kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Tunceli'de yangın: Ev ve depo kullanılmaz hale geldi
Tunceli’de korkutan yangın
YEREL HABERLER Tunceli’de korkutan yangın
Kaçak avcılık engellendi, dağ keçileri ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
YEREL HABERLER Kaçak avcılık engellendi, dağ keçileri ilk kez bu ...
Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile iftarını açtı
YEREL HABERLER Çemişgezek Kaymakamı Koç güvenlik güçleri ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.