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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli polisi suçlulara göz açtırmıyor

İHA

Tunceli polisi suçlulara göz açtırmıyor

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda telefon dolandırıcılığından 2, hırsızlıktan 2 ve uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trabzon’da telefon dolandırıcılık olayına karışarak Tunceli istikametine geldiği bildirilen bir araçta S.G ve R.B isimli şahıslar olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada, 2 adet burma altın bilezik, 1 adet geniş altın bilezik, 1 adet geniş burma hasır bilezik, 3 adet altın lira, 6 adet 1 gramlık altın kartı, 2 adet 5 gramlık altın kartı, 14 adet gram altın, 1 adet çeyrek altın, 1 adet üzerinde tuğra olan yuvarlak kolye, 1 adet çiçek desenli bileklik, 1000 dolar, 9 bin 600 TL para ele geçirildi. Şahıslar, ifadelerinde olayı kabul ederken başkaca olaylarının olup olmadığının araştırılması ve gerekli işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü.
Tunceli’nin Pertek ilçesinde son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerine yakalamak amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tanık beyanları PTS analizleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde 4 farklı hırsızlık suçundan arama kaydı, toplam 14 hırsızlıktan da suç kaydı mevcut olan B.E. ile 8 hırsızlıktan suç kaydı olan O.Y. yakalanarak gözaltına alındı. 2 şahıs tutuklanarak Tunceli Cezaevine gönderildi. Yine Tunceli’nin Ovacık ilçesi Yeşiylazı köyünde Ü.E. isimli şahsın esrar kullandığını tespit eden ekipler, yaptığı araştırmada şeffaf poşet içerisinde streç kâğıda sarılmış yaklaşık 20 gram kubar esrar maddesi tespit etti. Şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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