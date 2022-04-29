Trabzon'da dolandırıcılık yaptılar, Tunceli'de yakalandılar

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla takibe alınan 2 şüpheli, kente girişlerinde durdurularak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Trabzon'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 şüphelinin, Tunceli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı, TunceliErzincan yolundaki Sütlüce kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada; 1'i hasır 3 altın bilezik, 3 tam altın, 8 gramlık altın kartı, 14 gram altın, 1 çeyrek altın, 1 altın kolye, 1 altın bileklik, 1000 dolar ve 9 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. ile R.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-29 13:29:04



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