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Köprüden düşerek ölen kadının ölümünde ihmal ve delillerin karartıldığı iddiası

DHA

Köprüden düşerek ölen kadının ölümünde ihmal ve delillerin karartıldığı iddiası


Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri'nde ahşap köprünün korkuluğunun kırılması sonucu Munzur Çayı'na düşen Ayşen Gür´ün (53) yaşamını yitirdiği olayda eşi Erdal Gür, delillerin karartıldığını öne sürerek, sorumlular hakkında 'ihmal, olası kasıtla öldürme ve bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten' suç duyurusunda bulundu.
Olay, 23 Nisan'da Ovacık ilçesine bağlı Munzur Gözeleri'nde meydana geldi. Ayşen Gür (53), kızının doğum gününde yöre halkının kutsal kabul ettiği Munzur Gözeleri´ne gelerek mum yaktı ve dua etti. Daha sonra çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekmek için köprüye çıktı. Gür, yaslandığı korkulukların bağlantı noktasının sökülmesiyle birlikte 1,5 metre yükseklikten düştü. Başını taşa vuran Gür, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
EŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ayşen Gür´ün düştüğü yerin güçlendirildiği, ortasındaki bir noktada ise ahşapların söküldüğü öne sürüldü. Olaydan sonra köprüde onarım yapıldığını ve eşinin düştüğü yerin kapatılarak başka bir yerin açıldığını ve bu durumdan dolayı delillerin karartıldığını iddia eden Ayşen Gür´ün eşi Erdal Gür, Ovacık Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi;
"Olay yeri taş merdivenlerden inerek ulaşılabilecek bir yerken restorasyon sonrasında merdivenler kapatıldığından sedyenin yukarı düz zemine çıkarılması zaman kaybına sebep olmuş ve bu durum ilk yardımın gecikmesine, müteveffanın hastaneye geç ulaşmasına sebep olmuştur. Olayın meydana geldiği köprüde bulunan korkulukların boyunun yeterli yükseklikte bulunmaması ile ahşap korkuluğun yörenin mevsim şartlarına uygun olmaması ve ahşap korkulukların birbirlerine geçirmeli şekilde, tutkalla birbirine bağlanmış olması mevsim ve hava şartlarına göre ahşabın şişmesi veya açılmasından kaynaklı olarak korkuluklar yeterince sağlam olmadığından korkulukların koruyucu özelliği bulunmamakta, bu sebeple de böyle bir olay meydana gelmiştir. Olay gününde çekilen fotoğraflardan da görüleceği üzere alt ve üstte bulunan tahta korkuluklar arasında süs amaçlı gevşek bırakılan halat haricinde bir malzeme kullanılmamıştır. Olay gününden sonra köprü üzerinde bulunan ahşap korkuluklar değiştirilmiştir. Bu durum delillerin karartılmasına neden olmuştur. Bu sebeple öncelikli olarak Munzur Gözeleri Projesini çizen mimar-mühendis ve restorasyon projesinin altında imzası olan kurum yetkililerinden, sonrasında ise bu projeyi yapmak için ihaleyi alan firma yetkililerinden ve ayrıca savcılık makamınca yapılacak soruşturma sırasında tespit edilecek diğer sorumlulardan şikayetçiyim."
'SANKİ ORADA DÜŞMÜŞ GİBİ BİR İMAJ VAR'
Elinde olay yeri fotoğraflarıyla köprüye gelen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Gür'ün düştüğü yerin ahşapla kapatılarak başka bir bölge açıldığını ve sanki oradan düşmüş gibi bir imaj verildiğini iddia ederek, "Daha önceden de geldik, tüm korkuluklar sökülmüş durumda, iplerle güvenlik alınmış. Bu köprünün yeni hali, bu da köprünün girişi. Burada düşmüş Ayşen Hanım. Daha sonra düştüğü yer ahşapla kapatılarak başka bir bölge açılmış. Sanki orada düşmüş gibi bir imaj var. Daha önceki köprümüz bu şekildeydi gördüğünüz gibi demir korkuluklar vardı. Yüksekliği de 1 metre 20 santim civarında insanlar eğilse bile düşemezlerdi. Bunu söktüler yerine böyle bir ucube yaptılar. 50 santimlik yükseklikte ahşap koydular" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-30 14:36:56

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