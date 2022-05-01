Tunceli’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Tunceli 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısında merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, buradan alkış ve sloganlarla Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Kalabalık, polis tarafından tek tek aranarak alana alındı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programdada katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Tunceli’deki kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

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