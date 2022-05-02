Çemişgezek'te eski bayramlar yaşatılıyor

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan köylerde vatandaşlar, eski bayramlardaki gibi toplu halde gezerek komşularının evlerini ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar eski dönemlerde olduğu gibi bayramlaşmayı toplu olarak gerçekleştirdi. Gülbahçe ve Erkalkan köylerinde sabah namazının ardından buluşan vatandaşlar, eskiden yapıldığı gibi toplu halde komşularının evlerine giderek bayramlarını kutladı. Yaşlı, genç, çocuk yediden yetmişe herkesin katıldığı bayramlaşmada renkli görüntüler yaşanırken, ev sakinleri ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunarak, birlik ve beraberlik geleneklerinin devamını temenni etti.

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