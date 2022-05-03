Kraker yiyen sincap, objektife yansıdı

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Tunceli’de kraker yiyen sincap, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi.

Tunceli kırsalında çekim yapan doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, bir sincap yuvasına denk geldi. Ardından Özdemir yuvanın önüne kraker bıraktı. Yuvasından çıkan sincap bırakılan krakerleri yemeye başladı. Özdemir ise o anları görüntüledi. Bir süre krakeri yiyen sincap, daha sonra yuvasına geri girdi.

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