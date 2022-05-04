Tunceli’de helikopterli trafik denetimi

Tunceli’de bayramın son gününde helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli’de Ramazan Bayramı'nda vatandaşların güvenle seyahat etmeleri, trafik akışının kontrolü, kural ihlali yapan sürücülerin tespiti ve yer ekiplerinin yönlendirilmesi maksadıyla; Tunceli İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ile jandarma ve polis trafik birimlerinin katılımıyla, bayramın üçüncü günü helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Yetkililer "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile vatandaşları kurallara uymaya ve yorgun araç kullanmamaya davet etti.

Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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