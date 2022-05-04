Çemişgezek’te yağmur ve dolu etkili oldu

TikTok'ta 469 bin kişiye ders çalışan bir öğrenciyi izleten şey ne?

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Çemişgezek ilçesi ova grup köylerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süren yağışlar herhangi bir zarara yol açmadı.

Öte yandan Tunceli Valiliği ise sel ve taşkınlar karşı vatandaşları uyardı. Tunceli Valiliği paylaştığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bugünden başlayıp 3 gün boyunca devam edecek olan sağanak yağışlar nedeniyle olası taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olması, özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi, hayvan otlatma vb. tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir. Tüm hemşehrilerimizin dikkatli olmasını rica eder, iyi bayramlar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.