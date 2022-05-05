Tunceli'de benekli semender görüntülendi

Tunceli’de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan benekli semender görüntülendi. Yağışlarla birlikte ortaya çıkan semender bir süre sonra doğada gözden kayboldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.