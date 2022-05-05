Dolu, Tunceli-Erzincan karayolunu beyaza bürürdü

TunceliErzincan karayolunda dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle karayolu beyaza büründü.
Meteorolojinin uyardığı yağış Tunceli’de etkili oldu. TunceliErzincan karayolu dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünürken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Öte yandan Tunceli Valiliği de vatandaşları taşkın ve sel olaylarına karşı uyardı. Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre devam edecek olan sağanak yağışlar nedeniyle taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmasını özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi, hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.