Taşkın ve dolu ziyaretgahta hasara neden oldu

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında yaşanan taşkın ve dolu nedeniyle hasar meydana geldi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaşanan taşkında Düzgün Baba ziyaretgahında hasar meydana geldi. Ziyaretgahta bulunan onlarca ziyaretçi, yağışın durmasıyla bölgeden ayrılabildi.

Düzgün Baba Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, ilk defa bu denli yoğun yağış gördüklerini belirterek, “Yağış yaklaşık bir saat sürdü. İstanbul ve civardan gelen onlarca kişi mahsur kaldı. Son yılların en yoğun yağışıydı. Cemevinin yollarında derin yarıklar oluştu. Nazımiye Belediyesi’nden ve İl Özel İdaresi'nden araçlar geldi. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Ancak ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi” dedi.

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