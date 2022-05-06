Pülümür ilçesine mayıs ayında kar yağdı

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Tunceli’nin Pülümür ilçesine kar yağdı. Vatandaşlar, Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Tunceli’de iki gündür etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimleriyle Pülümür ilçe merkezine kar yağdı. Vatandaşlar Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde taşkın ve dolu yağışı nedeniyle meydana gelen hasar giderilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi. Yine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Nazımiye Belediyesi, yağış nedeniyle yollarda meydana gelen bozulmayı onarmaya başladı.

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