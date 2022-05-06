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Binali Yıldırım: Can ve mal güvenliği tam sağlandığında kendi topraklarına dönecekler

DHA

Binali Yıldırım: Can ve mal güvenliği tam sağlandığında kendi topraklarına dönecekler


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tunceli´de partisinin yeni il binasının açılışına katıldı. Yıldırım, "Sığınmacılar, mülteciler deyince insafla hareket etmek lazım. Biz biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tunceli AK Parti İl Başkanlığı ile Memur-Sen il binasının açılışı için Tunceli´ye geldi. Açılışların ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat buluşması programına da katılan Binali Yıldırım, göçmen ve mültecilerle ilgili olarak, "Can ve mal güvenliğinden daha önemli bir şey var mı kardeşlerim? Yok. Biz bunu görüyoruz. Efendim neden göçmenler, sığınmacılar burada. Durup dururken rahatını bozmak için mi geldi insanlar buraya. Kim vatanını, evini barkını ve hatıralarını terk edip başka yere gider. Ancak can güvenliği olmayanlar gider. Dolayısıyla sığınmacılar, mülteciler deyince insafla hareket etmek lazım. Biz biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatını bunun için yaptık. Sınırlarımızın güneyinde 900 kilometrelik bir alanda terör odaklarını daha sınırlarımıza gelmeden temizledik. Şimdi oralara Suriye´deki iç savaştan, canını kurtarmak için ülkemize gelen sığınmacılara evler, okullar yapıyoruz ve oraya yerleştiriyoruz. Güvenli bir şekilde hayatlarının devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu. 
`İYİ HATIRALARLA AYRILMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ´
Her şeyin siyaset olmadığını ifade eden Binali Yıldırım, "Bugün işinize geldiği zaman böyle konuşacaksınız yarın işinize gelmediğinde tersini söyleyeceksiniz. Örnek mi istiyorsunuz Türkiye´nin birinci muhalefet partisi CHP, 2016 yılında bir rapor hazırlatmış kendi milletvekillerine, uzun boylu. Raporda, bu mülteciler ve sığınmacılar mağdur oluyor, hakları verilmiyor, bunlara hükümetin şaşı baktığını söylüyorlar. Göç bakanlığı kurulsun, bunların meselesi halledilsin, daha iyi koşullarda eğitim, sağlık hizmetleri sağlansın diyorlardı. 2016 yılında böyle dersin yıl gelir 2022´ye çevir kazı yanmasın. Bu sefer de bunlar derhal gitsin. Yemezler. Tabi ki gidecekler. Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Bunlar gidecekler ama bu büyük ülkeden iyi hatıralarla ayrılmaları bizim için çok önemlidir. Biz asil bir milletiz, biz ölümle burun buruna gelen insana komşularımızın yaptığı gibi botlarını şişleyerek denizin derinliklerinde yok olmasına izin vermeyiz. İnsanlık öldü mü deriz. Bugün Ukraynalılara da yardım ediyoruz. Mağdur ve mazlum kim varsa ona yardım ediyoruz ama şunu herkes bilmeli; bu ülkenin huzurunu kim bozarsa, bu ülkenin asli vatandaşlarına herhangi bir yanlışta bulunursa bulunsun bir saniye bile gözünün yaşına bakmadan dışarıya hak ettikleri yere göndeririz" ifadelerini kullandı. 
`MEVSİMLER DEĞİŞİYOR MUHALEFET DEĞİŞMİYOR´
20 yıldır muhalefetin değişmediğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Mayıs´ın ortasında kış, her şey değişiyor. Mevsimler, iklimler ve dünya değişiyor. Değişimi yakalamak, değişimi ıskalamamak önemli. Her şey değişiyor ama bizim muhalefet hiç değişmiyor. Ezberlerini hiç bozmuyorlar. 20 yıl boyunca yaptıklarını söyleyeyim. Niye bu işleri yapıyorsunuz niye köprü yapıyorsunuz, niye tüneller, hastaneler, demir yolları yapıyorsunuz? Gezi olaylarını hatırlayın. Gezi olaylarında söylediklerini hatırlayın. Ültimatom verdiler. Yolları, havaalanlarını ve köprüleri yıkın bunlara ne lüzum var. Hala hala millet yol yaptı, hastane ve havayolları yaptı. Memleketin ihtiyacından, memleketin beklentisinden de haberleri yok. Fanus içinde siyaset budur." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-05-06 21:48:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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