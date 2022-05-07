Tunceli’de havadan ve karadan trafik denetimi

Tunceli’de jandarma ve emniyet ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Tunceli’de 713 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle emniyet ve jandarma ekiplerince hem karadan hem de havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.