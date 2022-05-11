Tunceli’de Bilim Şenliği etkinliği

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Tunceli’de Türker İlkokulunda 'Bilim Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler, Türker İlkokulunda düzenlenen Bilim Şenliği etkinliğine katıldı. Öğrenciler yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Vali Özkan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alıp öğretmenlerle sohbet etti. Vali Özkan öğrencilerin bu tür girişimlerinin önemli olduğunu belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

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