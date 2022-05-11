Dersim kick boks sporcuları, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Dersim kick boks sporcuları İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Türkiye’yi temsil edecek.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü, İstanbul’da 1117 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na 8 sporcu ve bir antrenör ile katılıyor. Turnuva öncesi yoğun bir antrenman yapan sporcuların antrenörü Gürsel Tayam, "Turnuva maddi açıdan bizi zorlayacak bir turnuva olduğu için kurumlarımızı ve iş adamlarımızı bize destek olmaları için rahatsız ettik. Yapılacak turnuvada maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Tunceli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pertek Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı'na, bunun dışında bireysel olarak desteklerini bizlerden esirgemeyen İrfan Babayiğit, Sevda Babayiğit, Uğur Beycan, Müslüm Aktar, Ali Yıkılmaz ve Deniz Akdeniz’e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, her daim gençlerimizin yanında oldukları için iyi dileklerimizi yolluyoruz” dedi.

Sporcular da kendilerine destek olan kişi ve kurumlara teşekkür ederek turnuvada iyi dereceler almayı planladıklarını söyledi.

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