Tunceli’de kitap okuma yarışmasında derece giren veliler ödüllendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde ‘Mazgirt Ailece Okuyoruz Veli Kitap Okuma Projesi’nde derece giren veliler ödüllendirildi.

İlkokul öğrenci velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, velilerin öğrencilere örnek model olmalarını sağlamak amacıyla Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar'ın koordinesinde ‘Mazgirt Ailece Okuyoruz Veli Kitap Okuma Projesi’ başlatıldı. Yarışmada dereceye giren veliler için ödül töreni düzenlendi. Törende ilk ona giren velilere ödülleri Ayşe Tuba Uçar tarafından verildi.

Veliler, ilçede ilk kez düzenlenen ve yaklaşık 100 paydaşın bir araya gelerek samimi bir ortam oluşturduğu proje için memnuniyetlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.