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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de öğretmenlere doğa yürüyüşü eğitimi verildi

İHA

Tunceli’de öğretmenlere doğa yürüyüşü eğitimi verildi

–Tunceli’de düzenlenen eğitimde 22 öğretmene doğa yürüyüşü, doğa ve çevre bilinci ve kamp yeri ile çadır kurulumu hakkında bilgiler verildi.
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü eğitimi verildi. Eğitimde 22 öğretmene doğa yürüyüşü temel bilgileri, doğa ve çevre bilinci ile kamp yeri ve çadır kurulumu ile ilgili bilgiler aktarıldı. Kurs Eğitmeni Bülent Yaşar tarafından Halk Eğitim Merkezinde verilen teorik bilgiler sonrasında Rabat Şelalesi, Rabat Köprüsü ve Kalesi Yürüyüş rotasında uygulamalı eğitimleri gerçekleştirildi.
Kursun önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi.

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