Pertek’te mesleki tanıtım programı düzenlendi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Pertek ilçesinde lise öğrencilerine yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi.

Pertek ilçesinde, lise öğrencilerine yönelik mesleki tanıtım programı düzenlendi. Pertek Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, ilçe Kaymakamı Yunus Emre Fırat ile Cumhuriyet Savcısı Turgay Karabulut öğrencilere mesleklerini anlattı. Kaymakam Fırat, kaymakam olabilmek için gereken şartları sıraladı. Kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları, yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.