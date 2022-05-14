Tunceli’de yaban keçileri dron ile görüntülendi

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Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri dron ile görüntülendi.

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde Emrah Karakoç ve İsmail Yoleri isimli doğa fotoğrafçıları tarafından dron ile görüntülendi. Merkeze bağlı Rabat Vadisi’nde görüntülenen yaban keçileri, taşlık alandan ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Doğa fotoğrafçıları Emrah Karakoç ve İsmail Yoleri, yaban keçilerini görüntülemenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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