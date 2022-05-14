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Tunceli’de cenaze gerginliği Valilik, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün TOMA’ya taş attığı görüntüleri paylaştı

İHA

Tunceli’de cenaze gerginliği Valilik, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün TOMA’ya taş attığı görüntüleri paylaştı

Almanya’da hayatını kaybeden Demokratik Alevi Derneği (DAD) Kurucusu Aysel Doğan’ın Tunceli’deki cenaze törenine katılmak isteyen aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Valilik açıklama yaparak HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün TOMA’ya taş attığı görüntüleri paylaştı.
DAD kurucu Aysel Doğan, geçtiğimiz gün Almanya'nın Köln kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde Köln'den Diyarbakır'a getirilen Doğan'ın cenazesi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP bölge milletvekilleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Doğan ailesi ve çok sayıda kişi tarafından Diyarbakır’dan Tunceli’ye getirildi. Karşılamanın ardından Doğan'ın cenazesi Merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Aktuluk Mahallesi girişindeki kontrol noktasında konvoy ve cenaze aracı, polis tarafından durduruldu. Cenazenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve götürülmesine polisler tarafından izin verilmedi. Polisin cenazenin Asri Mezarlığı'na götürülmesini istemesi üzerine kontrol noktasında katılımcılar TunceliElazığ karayolu üzerinde oturma eylemi başlattı. Çıkan gerginlikte polis, gazla ve tazyikli suyla müdahale etti.
Buradaki görüşmenin ardından cenaze aracının Asri Mezarlığa götürülmesine ve sadece aile bireylerinin define katılmasına izin verilirken, Pülümür kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gurup ile polis arasında yeniden gerginlik çıktı. Burada TOMA ve biber gazı ile karşı gelenlere müdahale edildi. İkna çabaları sonucu cenaze, Belediye Asri Mezarlığı’nda defnedilirken gerginlik sırasında polise taş attıkları belirtilen bazı şahıslar gözaltına alındı.

"HDP Milletvekili Alican Önlü fiziki ve taşlı saldırıda bulunmuştur"
Yaşanan cenaze gerginliğine ilişkin Tunceli Valiliği tarafından da açıklama yapıldı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün TOMA’ya taş attığı görüntüleri basınla paylaşan valilik, vatandaşların huzurunu kaçırmak isteyenlere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürülen terör ve teröristle mücadele operasyonları neticesinde Tunceli ilimiz huzur, güven, hatta önemli bir turizm kenti haline gelmiştir. Bu huzur ve güven ortamından rahatsız olan bir kısım kişi ve gruplar, kendilerine yapılan tüm uyarılara rağmen, PKK terör örgütüyle irtibatiltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve Almanya’da hayatını kaybeden A.D isimli şahsın defin işlemini provoke ederek halkımızın huzurunu kaçırmak istemişlerdir. En başından beri, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li milletvekilleri ile olayları provoke eden kişilerin olduğu gruba, ilimiz merkezine girmeden 2 ayrı güvenlik ve uygulama noktasında defin işlemine sadece hayatını kaybeden şahsın yakınları alınacağı, haricen kimsenin alınmayacağı bildirilmiştir. Tüm uyarılara rağmen başta HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olmak üzere, söz konusu milletvekilleri ve beraberindeki grup Munzur Üniversitemiz önünde bulunan TunceliElazığ Karayolunu trafiğe kapatmak istemişler, hatta HDP Milletvekili Alican Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li vekillerin başında olduğu grup güvenlik güçlerimize fiziki ve taşlı saldırıda bulunmuştur. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bizzat polisimize taş atmıştır. Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş, ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır" denildi.

"HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır"
Açıklamanın devamında, "Bu esnada kalabalık arasından bir anda HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü cenaze aracının anahtarını alarak hastaneye gitme bahanesiyle olay yerinden ayrılmıştır. Bu sebeple cenaze aracı ve araca eşlik eden yakınları uygulama noktasında bir müddet beklemek zorunda kalmıştır. Olay sonrasında cenaze aracının anahtarı vefat eden kişinin yakınları tarafından HDP Tunceli Milletvekilinden alınmış ve bu surette araç hareket edebilmiştir. Daha sonra, Üniversite önünden ilimizin girişinde bulunan polis uygulama ve kontrol noktasından hareket eden araç şehir mezarlığı altında bulunan polis uygulama noktasına geldiğinde, guruba yakınları haricinde kimsenin define katılamayacağı tekrar hatırlatılmış ancak buna rağmen aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu provokatör bir grup güvenlik güçlerimize tekrar taşla saldırmıştır. Bu esnada bir arkadaşımız atılan taşla başından ciddi şekilde yaralanmıştır. Provokatif gruplar, güvenlik güçlerimizin orantılı müdahalesi ile dağıtılmış, güvenlik kuvvetlerimize taşlı saldırıda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bu ve benzeri provokasyonlar ile şehrimizin huzurunu kaçırmak isteyenlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir. Valiliğimizce en başta provokasyonun mimarı HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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