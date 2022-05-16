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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

İHA

Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitki türü olan ters laleler, doğa severlerin ilgi odağı oldu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yılda sadece 15 gün açan ve 'ağlayan gelin' adıyla da bilinen ters laleler, özellikle doğasever, fotoğrafçı ve trekking tutkusu olan vatandaşların günübirlik akınına uğruyor. Dağlık alanda, uzun ve zorlu yürüyüşün ardından ulaşılan ters laleler, diğer dağ çiçekleriyle birlikte oluşturduğu renk cümbüşü ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor. Her yıl ters laleleri görmek için bölgeye giden Halk Müziği Sanatçısı Ali Yıldırım ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp, bu kez dağdaki ters lale bahçesine bağlamalarını da götürerek ‘Ters Lale’ çiçekleri için uyarladıkları müziği seslendirdi.

Çemişgezek Anıl köyü kuzey zirve yaylalarındaki güzelliğin belgesellere konu olacak düzeyde olduğunu aktaran Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp, "Her yıl meşakkatli ve bir o kadar keyifli yürüyüşün ardından, bu yıl da bu güzellikleri yeniden görmek nasip oldu. Halk müziği sanatçısı arkadaşımız Ali Yıldırım ile birlikte bu muhteşem doğa huzurunda, bağlamamız eşliğinde türkülerimizi seslendirdik. Malum ismi ters lale, ağlayan gelin, bir diğer ismi de hüzün çiçeği. Bizde onların arasında hüzünlü türkülerimizi söyledik. Bu coğrafyada rengarenk çiçeklerin, karlı dağların, mavinin, yeşilin, bütün tonlarını görmek mümkün. Mutlaka görülmesi gereken yerler. Bu doğa, bu güzellikler, endemik türlerimiz, önemli ve korunması gereken değerlerimizdir. Bağlamamızla birlikte, çoban şenliğimiz, köy ekmeğimiz, türkülerimiz, sohbetimiz eşliğinde, dağlarımızın, yaylalarımızın vadilerimizin ve derelerimizin doyumsuz seyri ruhumuza iyi geldi” dedi.

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