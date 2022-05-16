Pülümür Vadisi’nde kurt fotoğraflandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Tunceli’nin Pülümür Vadisi’nde karayoluna kadar inen kurt fotoğraflandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde karayoluna kadar inen kurt, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından fotoğraflandı. Vadide fotoğraf çekmek için bulunduğu esnada kurda denk geldiğini belirten Akyüz, “Tek bir bireydi. Karayoluna kadar inmişti. Fotoğrafını çektikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.

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