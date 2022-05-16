Tunceli'de polise taş atan şüpheli tutuklandı, 7 HDP´li vekil hakkında suç duyurusu



TUNCELİ, (DHA) -TUNCELİ´de 2 gün önce eski PKK hükümlüsü Aysel Doğan´ın cenazesinde çıkan arbedede polise taş atarak yaralayan ve gözaltına alınan M.Ç., tutuklandı. Tunceli Valiliği de 7 HDP'li milletvekili hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayarak "Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP Milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılındaki çağrısı üzerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ve sözde `Barış grubu´ olarak nitelendirilen PKK'lı teröristler içerisinde yer alan Aysel Doğan, tutuklanarak 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kanser hastalığından dolayı 2009 yılında tahliye edildi. Doğan, Almanya´da tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Doğan´ın cenazesi 14 Mayıs'ta sabah saatlerinde Almanya´dan uçakla Diyarbakır´a oradan da kara yolu ile Tunceli´ye götürüldü. Tunceli kent merkezi girişinde Aktuluk uygulama noktasında, polis ekipleri cenaze konvoyunu durdurarak, törene valilik kararı ile yasaklama getirildiğini ve sadece aile bireylerinin katılabileceğini söyleyerek grubun dağılması için çağrıda bulundu. Aktuluk Mahallesi'nde polis uygulama noktasında cenaze konvoyunu karşılamak için bekleyen grup, dağılmayarak kara yolu üzerinde oturma eylemi yaptı. Dağılmayan gruba polis ile jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve gazlı müdahalede bulundu. Daha sonra cenaze aracı güvenlik noktasından geçirildikten sonra, defin işlemi için mezarlığa götürüldü. Burada yakın akrabalarına izin verildi. Sütlüce uygulama noktasında bekleyen kalabalık grup, cenaze defin işlemine katılmak isteyince polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba ikinci kez TOMA ve gazla müdahale edildi. Grup arasında bir kişinin attığı taşla polis memuru başından yaralanarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mezarlık yakınında bulunan kalabalık grubun dağılmasıyla Doğan´ın cenazesi yakınlarının katılımıyla toprağa verildi. Yaşanan olaylar üzerine Tunceli Valiliği de, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü´nün TOMA'ya taş attığı görüntüleri paylaşarak, saldırgan gruba orantılı müdahale edilip, milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığını açıkladı.

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA: 7 HDP´Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Arbede sırasında taşla polisi yaralayan şüpheli M.Ç. güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili olarak yapılan ikinci açıklamada, defin işlemini provoke ettikleri gerekçesiyle 7 HDP'li milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir. Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen; aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır. Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyeceği hususu; Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-16 17:30:02



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