Tunceli’de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonlarında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliHozat kırsalında bugün 17.05.2022 gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 6 adet 8'li pil bloğu, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 3 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 2 adet 30 litrelik benzin dolu bidon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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