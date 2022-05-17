Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 2 sığınak, içindeki mühimmatlarla imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütlerinin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-17 18:12:35



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