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Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kaçak avcılar da yakalandı Kaçak avcılar fotokapandan kaçamadı Tunceli’de fotokapandan tespit edilen 13 kişiye 270 bin lira

İHA

Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kaçak avcılar da yakalandı Kaçak avcılar fotokapandan kaçamadı Tunceli’de fotokapandan tespit edilen 13 kişiye 270 bin lira

Tunceli’de yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlara kaçak avcılar da takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, fotokapanların bilimsel veri toplamanın yanı sıra kaçak avcıların tespitinde de kullanıldığını söyledi.
Tunceli’de geçtiğimiz av sezonunda fotokapana yakalanan ve emniyet ile jandarma tarafından yüz tarama sistemiyle kimlikleri tespit edilen 13 kişiye Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmekten 270 bin lira para cezası uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetlerini kaymakamlık, jandarma, köy muhtarları, fahri av müfettişleri ve yerelde işbirliği yapabilecek gönüllü vatandaşlarla yürüttüklerini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, "Av ve yaban hayatı bakımından zengin popülasyon ve tür çeşitliliğine sahip Tunceli İlimiz çevre illerin av baskısıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Av sezonunun yoğun geçtiği günlerde bölge müdürlüğümüze bağlı diğer illerden takviye koruma ekibi görevlendirilerek etkin koruma yapılması hedeflenmiştir" dedi.

Yaban hayatı gözleme ve izleme çalışmalarında fotokapanlar kullanılıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak yaban hayatı gözleme ve izleme çalışmalarında fotokapan kullandıklarını ifade eden Bölge Müdürü Çörtük, "Fotokapanlar özellikle ülkemizin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliğinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Fotokapanlar özellikle sarp arazilerde, yoğun vejetasyonla kaplı alanlarda ya da hedef türün geceleri daha fazla aktif olması durumlarında doğrudan gözlemlere çok iyi bir alternatiftir. Aynı zamanda Planlama ve koruma çalışmaları bazında ele alındığında genel olarak fotokapanlar özellikle doğrudan gözlemi zor olan gizemli türlerle ilgili gerekli verilerin elde edilmesine ve bunun ekonomik bir yolla yapılmasına ciddi manada katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Fotokapanlar kaçak avcılıkla mücadelede de kullanılıyor
Fotokapanların av koruma ve kontrol faaliyetlerinde de kuruma yardımcı olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, "Fotokapanlar bilimsel amaçlar için kullanıldığı gibi av koruma ve kontrol faaliyetlerinde de kuruma yardımcı olmaktadır. Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde fotokapana yakalanan avcılara cezai işlem uygulanmaktadır. 20212022 yılında Tunceli’de toplam 173 kişiye 775 bin 861 lira cezai işlem uygulanmıştır. Kaçak avcılık yapan şahıslardan 13 tanesi fotokapan görüntüsünden tespit edilmiş ve 270 bin TL para cezası uygulanmıştır” şeklinde konuştu.
Çörtük, fotokapana yakalanan kaçak avcıların, emniyet ve jandarmayla işbirliği halinde kimliklerinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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