Tunceli’de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

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Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde il merkezi kırsalında 6 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Tuncelimerkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 6 sığınak içerisinde 4 adet el yapımı patlayıcı, 30 adet el yapımı patlayıcı anahtarı, 1 adet doçka sehpası, 10 adet akü, 4 adet pil bloğu, 55 adet büyük tüp, 30 adet küçük tüp, 1 adet hard disk, 1 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 5 adet DVD oynatıcısı, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet anfi, 1 adet el feneri, 12 adet lamba, 100 adet penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 adet dikiş makinesi, 2 adet soba, 1 adet termos, 35 adet çakmak, 10 adet çakmak gazı, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda, çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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