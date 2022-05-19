Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi

DHA

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de gerçekleştirilen 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak, içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Kent kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının desteği ile gerçekleştirilen arazi aramatarama faaliyetinde, ormanda terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 4 el yapımı patlayıcı, 30 EYP anahtarı, 10 akü, 4 pil bloku, 1 hard disk, 1 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 5 DVD oynatıcısı, 1 uydu alıcısı, 100 penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 dikiş makinesi, 2 soba, 1 termos, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda ile çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, sığınaklar da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-05-19 10:43:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ...
Eren Abluka-7'de arazide bulunan 2 yavru balaban kuşu koruma altında
YEREL HABERLER Eren Abluka-7'de arazide bulunan 2 yavru balaban kuşu ...
Tunceli’de mera otlatma 15 Haziran’da başlıyor
YEREL HABERLER Tunceli’de mera otlatma 15 Haziran’da başlıyor
Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana kaçak avcılar da yakalandı Kaçak avcılar fotokapandan kaçamadı Tunceli’de fotokapandan tespit edilen 13 kişiye 270 bin lira
YEREL HABERLER Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana ...
Yaralı balaban kuşlarına jandarmadan şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı balaban kuşlarına jandarmadan şefkat eli
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sığınak ...
Tunceli’de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam ...
Tunceli’de gençler Munzur gözelerini temizledi
YEREL HABERLER Tunceli’de gençler Munzur gözelerini temizledi
Tunceli'de imam hatip liseleri arası bilgi yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Tunceli'de imam hatip liseleri arası bilgi yarışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.