Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti

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Tunceli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajına yer verildi. KGYS kameralarına Tunceli’de yaşanan bir kaza da yansıdı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

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