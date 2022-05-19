Anneleri ölen yavru sincaplar, biberonla besleniyor



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de araç çarpması sonucu ölen sincabın iki yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi´nde korumaya alındı. 'Munzur' ve 'Pülümür' isimleri verilen sincaplar, fındıkla ve biberonla süt verilerek besleniyor.

Ali Baba Mahallesi'nde araç çarpması sonucu ölen sincabın kovuktaki 2 yavrusu, vatandaşlar tarafından DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 'Munzur' ve 'Pülümür' isimleri verilen yavru sincaplar, günde 5 kez fındık ve biberonla süt verilerek besleniyor. Sevimlilikleri kurumun maskotu olan sincaplar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaşınca doğaya bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-19 12:27:18



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