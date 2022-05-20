Tunceli’de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

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Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, koruma altına alındı.

Mazgirt ilçesinde hareketsiz haldeki yaban keçisini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Keçinin bulunduğu yere giden ekipler, yaban keçisini alarak şubeye götürdü. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve bitkin düştüğü belirlenen yaban keçi beslenmeye alındı.

Yaban keçisinin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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