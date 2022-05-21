Tunceli’de öğrenciler tarihi güzellikleri gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de öğrenciler tarihi güzellikleri gezdi

İHA

Tunceli’de öğrenciler tarihi güzellikleri gezdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gençler, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle tarihi bölgeleri gezip doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin gezilmesi için düzenlenen doğa yürüyüşü, Osmanlı Devleti tarafından yapılan tarihi Tağar Köprüsünde başladı. Kilise ve Urartular dönemine ait mağaraların üzerinden geçmesiyle devam eden yürüyüşle gençler, doğa ve tarihle dolu bir gün geçirdi.
Etkinlik sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Gülbahar Aydın, “Ben Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulunda öğrenciyim. Çemişgezek ilçesi tarihi ve doğa yönüyle gerçekten harika bir ilçe. Bugün düzenlenen doğa yürüyüşüyle hem keyifli bir gün yaşadık hem de ilçenin daha önce görmediğimiz tarihi yapı ve doğa harikası güzergahı görme şansımız oldu. Bu güzelliklerin bir an evvel turizme kazandırılmasını temenni ediyorum” dedi.
Gezi boyunca yaşayan bir tarihe tanıklık ettiklerini aktaran Hasan Bakır ise "Bugün arkadaşlarımızla birlikte stresten uzak bir gün geçirdik. Güzergahımız boyunca karşılaştığımız tarihi yapılar ve muhteşem doğa bizlerde hayranlık uyandırdı" diye konuştu.
Düzenledikleri etkinliğe gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çemişgezek Gençlik Merkezi Sportif Eğitim Uzmanı Onur Balcı, ilçe merkezinde gençler için düzenlenen etkinliklerin yanında, gençleri tabiat ile buluşturan bu etkinliğe de yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına alındı
YEREL HABERLER Annesinin terk ettiği yavru kartallar koruma altına ...
Üniversitelilerin pikniği faciaya dönüyordu
YEREL HABERLER Üniversitelilerin pikniği faciaya dönüyordu
Bitkin bulunan ve kısmi görme kaybı olan yavru yaban keçisine tedavi
YEREL HABERLER Bitkin bulunan ve kısmi görme kaybı olan yavru yaban ...
Tunceli’de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı
YEREL HABERLER Tunceli’de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma ...
Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Anneleri ölen yavru sincaplar, biberonla besleniyor
YEREL HABERLER Anneleri ölen yavru sincaplar, biberonla besleniyor
Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti
YEREL HABERLER Tunceli'de otomobil park halindeki araçları biçti
Tunceli’de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor
YEREL HABERLER Tunceli’de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla ...
Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak ...
Tunceli’de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 6 sığınak içinde EYP ve çok sayıda malzeme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.