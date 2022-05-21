Tunceli’de öğrenciler tarihi güzellikleri gezdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gençler, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle tarihi bölgeleri gezip doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin gezilmesi için düzenlenen doğa yürüyüşü, Osmanlı Devleti tarafından yapılan tarihi Tağar Köprüsünde başladı. Kilise ve Urartular dönemine ait mağaraların üzerinden geçmesiyle devam eden yürüyüşle gençler, doğa ve tarihle dolu bir gün geçirdi.

Etkinlik sayesinde keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden Gülbahar Aydın, “Ben Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulunda öğrenciyim. Çemişgezek ilçesi tarihi ve doğa yönüyle gerçekten harika bir ilçe. Bugün düzenlenen doğa yürüyüşüyle hem keyifli bir gün yaşadık hem de ilçenin daha önce görmediğimiz tarihi yapı ve doğa harikası güzergahı görme şansımız oldu. Bu güzelliklerin bir an evvel turizme kazandırılmasını temenni ediyorum” dedi.

Gezi boyunca yaşayan bir tarihe tanıklık ettiklerini aktaran Hasan Bakır ise "Bugün arkadaşlarımızla birlikte stresten uzak bir gün geçirdik. Güzergahımız boyunca karşılaştığımız tarihi yapılar ve muhteşem doğa bizlerde hayranlık uyandırdı" diye konuştu.

Düzenledikleri etkinliğe gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Çemişgezek Gençlik Merkezi Sportif Eğitim Uzmanı Onur Balcı, ilçe merkezinde gençler için düzenlenen etkinliklerin yanında, gençleri tabiat ile buluşturan bu etkinliğe de yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.