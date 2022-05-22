Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 10 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 10 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor. Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 25 kilo amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği için kumanda, 50 EYP düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-05-22 17:03:28
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