Kaymakam Koç'tan ilçedeki cemevlerine ziyaret

Tunceli’nin Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçede bulunan cemevlerini ziyaret ederek talepleri dinledi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ilçe merkezinde bulunan Kırklar Cemevi’ni ve ilçeye bağlı Paşacık köyünde bulunan cemevini ziyaret ederek, her iki cemevinin eksikleri konusunda bilgi aldı.

Ziyaret ettiği cemevlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Önder Koç, imkanlar dahilinde belirtilen talep ve sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Her iki cemevinin yöneticileri, cemevlerine gösterdiği yakın ilgi ve destek için Kaymakam Önder Koç’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.