Tunceli’de bilim şenliği etkinliği

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Tunceli’nin Pülümür ilçesi Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bilim şenliği düzenlendi.

Pülümür ilçesi Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde bilim şenliği etkinliği düzenlendi. Şenliğe Pülümür Kaymakamı Emrah Uzun, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çalışmaları inceleyen Kaymakam Uzun, öğrencilere başarılar diledi.

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