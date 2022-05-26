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Tunceli'de belediye önünde ulaşım ve altyapı tepkisi

DHA

Tunceli'de belediye önünde ulaşım ve altyapı tepkisi


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 3 yıl önce yapımı tamamlanan toplu konutlarda oturanlar, ulaşım ve altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulmadığını, temizlik hizmetlerinin de aksatıldığını ileri sürerek belediye önünde eylem yapıp, duruma tepki gösterdi.
Aktuluk Mahallesi'nde 2019'da yapımı tamamlanan 206 konutun bulunduğu alanda belediyenin altyapı, ulaşım ve temizlik hizmetini aksattığını iddia eden vatandaşlar belediye önünde toplanarak açıklama yaptı. Grup adına konuşan Cemal Anlamaz, şehir içi ulaşım ve kullanılan yolda çökme ve kayma yaşandığını belirterek, "3 yıl önce kıt kanaat, elimizden geldiğince birikimler toplayarak, kimilerimiz borç ve kredi alarak ev sahibi olduk. Artık bir ev sahibi olduğumuz için biraz rahatlamış ve mutlu olmuştuk ama bu süre içerisinde ikamet ettiğimiz evlerdeki sıkıntılardan ve çözümsüzlükten dolayı, bir türlü rahat yüzü göremez olduk. Zaten şehir içi ulaşım sıkıntısı yaşarken, bir de kullanılan ulaşım yolunda çökme ve kaymalar yaşanmaya başlandı. Doğal gaz firması, hat çekmek için yolun kaymasını da gerekçe göstererek hattı çekemeyeceğini, sakıncalı bir durum yaratabileceğini belirtip belediyeyle görüşmemizi belirtti. Belediye ise yolu teslim alamadıklarını söyleyip, müdahale edemeyeceklerini ifade ediyor" dedi.
'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ İSTİYORUZ'
Talepleri sıralayan Anlamaz, "Doğal gaz sorunumuz artık çözülsün. Bunun için imar planındaki eksiklikler tamamlansın. Çöken ve kayan yollarımız, ileri zamanlarda başka sıkıntılar çıkarmaması için yarından itibaren yapılsın. Arıtma paketinin sayacı olmadığı gerekçesiyle enerji şirketi, arıtmanın enerjisini kesip site sakinlerine 'Kokudan 2 gün bile duramayacaksınız burada' diyerek site sakinlerini tehdit etmiştir. Şu anda arıtma paketinin elektriği kesik olduğu için atık su Aktuluk Mahallesi'ne akmaktadır. Arıtma sürekli taşmakta, sağlık ve çevre açısından tehlikeli arz etmekte, zehir saçmaktadır. Bu şekilde kalırsa önümüzdeki günlerde salgınlara sebep olabilir. Altyapı sorunları çözülsün istiyoruz. Sürekli ulaşım sorunu yaşıyoruz. Mahalle olmamıza rağmen çarşıya, alışverişe, okullara, hastaneye, sağlık ocağına ulaşamıyoruz. Sabah 07.00 ile gece 23.00 arası saat başı toplu ulaşım istiyoruz. Çöplerin düzenli olarak hem sabah hem akşam alınmasını talep ediyoruz. Bizler site sakinleri olarak, 2 yıldır belediye yönetimi ve belediye başkanı ile 34 ayda bir düzenli olarak görüşüyoruz. Belediye yönetimi her seferinde haklı olduğumuzu sorunları birkaç ayda çözeceklerine dair bizlere söz veriyor. Ancak bu süreçte sorunların çok büyük bir kısmı aynı şekilde devam ediyor. Halka hizmet veremeyen bir belediye halkçı olamaz. Kısacası hizmet gelsin istiyoruz" diye konuştu. 
Açıklamanın ardından grup, belediye yetkilileriyle görüştü.
Belediye yetkilileri de konuyla ilgili kamuoyuna ayrıca açıklama yapacaklarını ifade etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-05-26 17:42:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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