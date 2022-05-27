Tunceli'de, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Benzine ve motorine bir zam daha geliyor

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, kaçak 5 bin 277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-27 17:32:30



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