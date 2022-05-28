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Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor Tunceli’de PKK’lı teröristlerin kullandığı depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli'de başlatılan Eren Abluka7 operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor Tunceli’de PKK’lı teröristlerin kullandığı depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de başlatılan Eren Abluka7 operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonda terör örgütü PKK’ya ait bir depoda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerden oluşan 622 personel ve 40 operasyonel timin katılımıyla aralıksız devam eden Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde geçtiğimiz günlerde çok sayıda silah, mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve çeşitli yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. TunceliHozat Eren Abluka7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonlarının Aliboğazı bölgesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hozat ilçemiz Aliboğazı bölgesinde 1 depo ve 1 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir. Tespit edilen sığınak ve depoda yapılan aramalar sonucunda 20 adet pil bloğu, 2 adet AK47 piyade tüfeği kütüklüğü, 17 adet büyük tüp, 12 adet küçük tüp, 1 adet tablet, 1 adet sinyal tespit cihazı, 1 adet ses kayıt cihazı, 35 adet büyük pil, 50 adet kalem pil, 30 adet terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 350 metre sera naylonu, 80 metre branda, 90 kilogram peynir, 100 kilogram çay, 200 kilogram bulgur, 180 kilogram kuru fasulye, 210 kilogram mercimek, 100 kilogram şeker, 100 kilogram makarna, 20 kilogram salça, 200 kilogram pirinç, 350 kilogram un, 15 kilogram sıvı yağ, 65 kilogram nohut, 40 kilogram toz deterjan, 200 metre balık misinası, 400 metre çamaşır ipi, 50 kilogram tütün, 30 adet battaniye, 1 adet mutfak ocağı, 4 adet el lambası,10 adet el feneri, 1 adet radyo, 10 adet testere, 30 adet mum, 10 adet çakmak gazı, 25 adet tıraş köpüğü, 4 adet şemsiye ile çok sayıda tıbbi malzeme, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Eren Abluka7 operasyonları İçişleri Bakanlığı koordinesinde halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde aralıksız devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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