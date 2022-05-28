Tunceli'deki nevruz etkinliğiyle ilgili 20 gözaltı

Bir yıl arayla iki kez kabusu yaşadı!



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ`de, 19 Mart´taki nevruz kutlamalarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 kişi, gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı´nca kentte 19 Mart´ta nevruz tertip komitesi tarafından düzenlenen kutlamalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, polis kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı üniversite öğrencilerinin çeşitli şarkılar ile örgüt propagandası yaptığı değerlendirildi. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 20 öğrenci, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-28 15:21:49



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