Tunceli Valisi Özkan, Eren Abluka-7 operasyon bölgelerini inceledi Tunceli'de terörün inlerine girilmeye devam ediliyor

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, devam eden Eren Abluka7 operasyonu bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Tunceli’de Eren Abluka 7 operasyonu tüm kararlığıyla devam ediyor. Bu çerçevede Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Bölge Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan operasyon bölgesinde helikopter destekli incelemelerde bulunarak operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Bali Özkan, “İçişleri Bakanının talimat ve destekleri doğrultusunda il genelinde belirlenen kırsal alanlarda devam eden Eren Abluka7 operasyonları çerçevesinde Aliboğazı kırsalında jandarma bölge komutanı ve il jandarma komutanı ve kahraman silah arkadaşlarımızla beraberiz. Bu bölgede arkadaşlarımız kısa zamanda sığınak ve depo olarak adlandırılan çok sayıda mühimmat, silah ve yiyecek malzemesini barındıran terör örgütü PKK’nın depolarını ortaya çıkartıp imha ettiler. Operasyonlarımız sadece Aliboğazı kırsalında değil ilimiz genelinde devam ediyor. Eren Abluka7 operasyonlarımız Allah’ın izniyle bu güzelim ve güzide topraklarda son bulup terör örgütü mensubunun ve onların uzantılarının nefesinin kokuları silinene kadar devam edecektir. Allah büyük Türk milletimize ve onun yiğitleri kahramanlarımıza zeval vermesin. Ayaklarına taş değirmesin. Bu vesileyle de Aliboğazı kırsalından tüm kahramanlarımıza ve bu vatan yolunda şehit olan kahramanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

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