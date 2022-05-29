Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ-Erzincan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolunun 15´inci kilometresinde Paga Ali mevkinde meydana geldi. Erzincan'dan Tunceli´ye giden 23 ADE 274 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlanan aracı görenler sağlık, AFAD ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Vücutlarından kırıklar bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-05-29 18:00:49



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